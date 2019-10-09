دينا الشربيني ترقص بحماس في عيد ميلاد عمرو دياب الـ58.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة المصرية دينا الشربيني، 34 عامًا، بعيد ميلاد النجم المصري عمرو دياب وسط حضور غفير لنجوم الفن والإعلام.
وظهرت دينا كعادتها برفقه "الهضبة" واندمجت معه في وصلة رقص على أنغام "جمع حبايبك"، احتفالاً بعيد ميلاده الـ 58.
وكان من أبرز النجوم الذين حضرو حفل عيد ميلاد الهضبة الفنان المصري خالد سليم الذي نشر عبر إنستغرام صورًا جمعته بعمرو دياب فى عيد ميلاده، وفيديو أثناء رقص دينا الشربيني معلقًا: "ربنا يديم الفرحة في قلوبكم".
وشهد حفل عيد الميلاد أيضًا حضور كل من رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين إمام، والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، ومحمد لطفي، وياسمين رئيس، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.
وبدأت علاقة الفنانة دينا الشربيني بعمرو دياب قبل 3 أعوام، وتكتما عليها لفترة طويلة؛ ما جعلهما محطّ ترقّب من الجميع.
وكان لافتًا قبل أيام أنهما وفي مهرجان الجونة لم يفترقا طيلة مدته حتى أنهما كانا يقضيان طوال وقت الظهيرة في حمّام سباحة وسط حراسة مشدّدة.
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