جنازة طلعت زكريا.. هنا الزاهد متأثرة بشدة وغياب لنجوم "الصف الأول"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شيع عدد كبير من الجمهور وقليل من الفنانين جثمان الفنان المصري الراحل طلعت زكريا إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته في محافظة الإسكندرية بعدما صلوا عليه في مسجد العمري.

وكان أبرز النجوم الحاضرين في الجنازة ابنة طليقته الفنانة الشابة هنا الزاهد التي تعتبر الراحل أباها الفعلي، ونعتته بكلمات مؤثرة وحضرت بصحبة زوجها أحمد فهمي، إضافة إلى الفنان أحمد رزق، ومحمد لطفي، وغادة إبراهيم، ونقيب الممثلين أشرف زكي.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد متأثرة بشدة في الجنازة؛ إذ رافقت الجثمان منذ خروجه من المستشفى وحتى الصلاة عليه إلى تشييع الجثمان لمثواه الأخير.

وبينما حظيت الجنازة بحضور عدد كبير من جمهور الفنان ومحبيه، لوحظ غياب النجوم الكبار "الصف الأول" عن مراسم تشييع الممثل الكوميدي.

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وتوفي الفنان طلعت زكريا فجر أمس بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى ليرحل عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ 59 عامًا.

وشارك الفنان الراحل في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبو علي وسيد العاطفي، والتجربة الدنماركية" وغيرها وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها "دو ري مي فاصوليا، وبابا جاب موز" وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك ببطولته كل من دينا، وريم البارودي، وأمينة، ونرمين ماهر، وبيومى فؤاد.