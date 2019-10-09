رضوى الشربيني: اتهامات محمد التاجي ليست جديدة علي.. ولا أقحم تجربة زواجي ببرنامجي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على اتهامات وجهها إليها الفنان محمد التاجي، بإشعال حرب أهلية بين الرجال والنساء من خلال آرائها ببرنامجها "هي وبس"، حيث قالت: "هذه الاتهامات ليست جديدة علي، كثيرون يرونني عدوة للرجل، ولكن هذا غير حقيقي ومن يتابع حلقات برنامجي سيتأكد أنني منصفة تمامًا".

وأضافت الشربيني في تصريح خاص لـ"فوشيا": "يركزون على هجومي ضد الرجال في مواقف محددة، عندما ترسل لي سيدة شكوى وتقول إن زوجها أو حبيبها يخونها على سبيل المثال، ما الرد المنتظر مني في هذه الحالة؟، بالتأكيد سأوجه اللوم الشديد للرجل".

وتابعت: "كثيرًا ما وجهت نصائح للسيدات بأن يحترمن أزواجهن وأن يهتممن بأنفسهن لأجلهم، ولكن لأن البرنامج عن المرأة فمن الطبيعي أن يكون معظم الحديث عن السيدات وبحث الشكاوى الخاصة بهن، هذا هو محتوى البرنامج".

واختتمت: "اعتدت على التعامل مع الهجوم علي، وأرفض إقحام تجربتي الخاصة مع الزواج في آرائي التي أصرح بها بالبرنامج، تجربتي بعيدة كل البعد عن آرائي ونصائحي للسيدات، بلا شك استفدت من هذه التجربة ولكنها ليست المسيطرة على طريقة أو نمط تفكيري".

وكان الفنان التاجي فتح النار على الإعلامية رضوى الشربيني التي تقدم برنامج "هي وبس" الموجه للمرأة، مشيرًا إلى أنها تهدف لهدم ثوابت المجتمع بين الرجال والنساء.

وقال التاجي في مقطع فيديو متداول له، إن برامج المرأة المنتشرة على القنوات الفضائية خلال الفترة الحالية تمهد لحرب أهلية بين الرجال والنساء، موجهًا حديثه لرضوى الشربيني وما تقدمه في برنامجها: "دي بتهد دعائم الأسرة.. طب إنتي ست فشلتي في جوازك وإنتي أكيد السبب لإنك لو مراتي أنا كنت طلقتك من تاني يوم.. أنا لا أتحمل واحدة ست تتكلم معايا بالشكل ده".

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وأضاف: "سايبين رضوى تبرطع وتقول اطلقي واعملي وسوي.. أنا مبشاهدش برنامجها الحمد لله.. لكن أنا كل اللي بيوصلني عن البرامج دي منها، ودلوقت الستات اتقوت وفعلا كل واحدة طالعة تعمل كوميكس على الراجل وتقل من قيمته".

وواصل هجومه عليها: "عايزين مجتمع يقام على ايه بالظبط؟! إن الراجل يبقا دلدول في إيد الست!! إحنا مش هنبقا كده وتحملوا بقا نسب الطلاق العالية اللي بتحصل".

واختتم التاجي: "مفيش راجل يتحمل على نفسه إن واحدة ست تهزأ فيه.. والله العظيم عيب إنتم بتهدوا كيان المجتمع المصري بالشكل ده، كل محطة تلفزيون عاملة برنامج للستات عشان يطلعوا يتريقوا على الرجالة وتقول إحنا مظاليم.. انتوا فين المظاليم؟!، أانا لو بنتي لقتها محترمتش جوزها أقسم بربي لأقوم عليها أنا مش هخليه هو اللي يقوم عليها يعدلها".

يذكر أن رضوى الشربيني تثير الجدل من حين لآخر بهجومها ضد الرجال في برنامجها، ومن أشهر المواقف لها، تحريض إحدى الفتيات على عمل حظر لخطيبها على مواقع التواصل الاجتماعي.