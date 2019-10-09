إياد نصار للشامتين بوفاة طلعت زكريا: انحطاط إنساني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد الفنان الأردني إياد نصار على الشامتين بوفاة الكوميديان المصري طلعت زكريا أمس الثلاثاء، وذلك بسبب مواقف سياسية له، حيث أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات ومنشورات شامتة في وفاة طلعت زكريا وتداولوا مقاطع فيديو سابقة من تصريحاته.

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية: "ما يحدث انحطاط فكري وإنساني، هؤلاء فقدوا كل معاني الإنسانية".

وأضاف: "الله يرحم الفنان طلعت زكريا ويلهم أهله الصبر والسلوان، لا أعلم كيف يكون هناك هذا الكم من الكره ضد شخص أصبح غير موجود في عالمنا".

وتابع: "الإنسان يولد بشعور الخوف والحب، أما الكره فهو شعور يتعلمه الإنسان، وهؤلاء يعلمون أنفسهم الكره، ومن يفعلون ذلك سيتآكلون من الداخل ولن يكون هناك وقت للشماتة في الموت".

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وكان الفنان طلعت زكريا من أشد المؤيدين للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك؛ إذ سبق وأن صرح بأنه قابله شخصيًا بعدما قدم فيلم "طباخ الرئيس" وهنأه على دوره في العمل.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى ليرحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 59 عامًا.