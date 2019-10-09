عمرو سمير عاطف يؤكّد أنّ "النهاية" سيفاجئ جمهور يوسف الشريف

أكّد الكاتب عمرو سمير عاطف، أن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "النهاية" ينتمي لنوعية الخيال العلمي، مشيرًا إلى أن قصته ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة متابعي الفنان يوسف الشريف، الذي يقوم بدور البطولة، خاصة أنهم اعتادوا منه على التنوع والتغيير المستمر.

وحول ما يشاع عن اقتباس فكرة العمل من المسلسل الألماني "دارك"، أكد: "هذا كلام غير حقيقي، والمسلسل مصري ١٠٠٪.. صحيح أننى أتابع أغلب الأعمال الأجنبية التي قدمت مؤخرًا، خاصة فى مجال الخيال العلمي وأفلام الرعب، إلا أن المسلسل غير مقتبس، ومن يتابع أولى حلقاته سيدرك ذلك".

وأضاف: "المسلسل تجربة جديدة على الدراما المصرية نتمنى أن تصل للجمهور الرمضاني، وهو لا يعتمد على زمن بعينه بل تدور أحداثه فى إطار ملهم سيجعل المشاهد يتابع كل حلقاته لمعرفة النهاية التي ستكون مفاجأة".

وكشف الكاتب عن أنه سلم ١٨ حلقة إلى شركة "سينرجي" المنتجة للعمل، بعد مناقشات طويلة بينه وبين المخرج ياسر سامي والفنان يوسف الشريف، الذي يتعاون معه للمرة السادسة، مشيرًا إلى أن تسليم باقى الحلقات سيكون بنهاية الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يلعب يوسف الشريف، خلال العمل، دورين رئيسيين أحدهما لمهندس تكنولوجي والآخر لروبوت مستنسخ، في إطار من الخيال العلمي الذي يدور حوله المسلسل

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