تونس تسيطر على جوائز الأفلام القصيرة بـ مالمو للسينما العربية

اختتم مساء اليوم مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته التاسعة، وقد منحت لجنة تحكيمه المكونة من المنتجة الفلسطينية ليالي بدر والناقدين وليد سيف من مصر ونبيل حاجي من الجزائر، جائزة أحسن فيلم قصير وقيمتها 10 آلاف كرون سويدي لفيلم "إخوان" للتونسية مريم جابر.



بينما نالت مواطنتها كوثر بن هنية جائزة أحسن إخراج فيلم قصير وقيمتها 5 آلاف كرون سويدي عن فيلمها "بطيخ الشيخ"، ومنحت اللجنة تنويهًا خاصًا للفيلم "العصفور" إخراج نصري حجاج من فلسطين.



مهرجان مالمو للسينما العربية يقام فى الفترة بين 4 - 8 أكتوبر المقبل.. ويعرض فيها 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.



وعقب حفل الختام عرض فيلم "يوم وليلة" لأول مرة عالميا، بالرغم من عدم حصوله على تصريح الرقابة على المصنفات حتى الأن، وسوف ينطلق مباشرة إلى مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى الذى يعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل فى افتتاح دورته الثانية.



الفيلم تدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم "يوم مصري"، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.

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ويعرض أيضا العديد من القضايا المجتمعية بين العوز والفقر، وتجارة المخدرات والسلاح، وما يسعى إليه الخارجون على القانون في مثل هذه المناسبات، التى تجمع فئات المجتمع المختلفة.

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