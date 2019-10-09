تعاقد الفنان أحمد خالد صالح على المشاركة فى فيلم "شريط 6"، بطولة خالد الصاوي، ومن المقرر أن يجسد "أحمد"، خلال أحداث الفيلم شخصية مريض يتعالج بمصحة نفسية، ويتزوج من الفنانة تارا عماد، وتتوالي الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية. الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوي وخالد انور وتارا عماد ونانسي صلاح، وتأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد عبد الباسط. قد يهمك ايضاً: تارا عماد مع خالد الصاوى فى " شريط 6 " نجمات قدَّمن شخصيات مريضة نفسيًا آخرهن تارا عماد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خالد صالح يُعلن مشاركته في فيلم "شريط 6" ويجسد شخصية مريض نفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.