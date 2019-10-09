شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروى موقف حدث له مع جمهوره الساعة 4 فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى النجم محمد رمضان، موقفا حدث له مع جمهوره الساعة 4 فجرا، عبر حسابه على تويتر، وكتب محمد رمضان، قائلا: " الساعة أربعة الفجر وكنت في البنزينة واقف لوحدي وفاجأة بقت كدة!! جمهوري بيخضني ولا إيه".

محمد رمضان قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى.