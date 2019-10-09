شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة جماهيرية فى وداع طلعت زكريا من المسجد اإلى المقابر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج منذ قليل جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا من مسجد العنري بمدينة الإسكندرية، وسط مسيرة ضخمة أغلقت الشَارع حتى وصول الجثمان لمقابر عمود السواري.

وشارك عدد من النجوم في تشييع الجثمان منهم، هنا الزاهد، احمد فهمي، الهام شاهين، بوسي شلبي، احمد رزق، طارق عبد العزيز، اشرف زكي، محمود قابيل، نشوى مصطفي، منال سلامة، لقاء سويدان، غادة ابراهيم.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى عصر أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان طلعت زكريا العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

وكانت آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 في الإسكندرية ، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الاعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، ابو على ،سيد العاطفى ، حرمية في كي جى تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز وغيرها من الاعمال الفنية الخالدة.



أحمد رزق فى جنازة طلعت زكريا



الفنان أحمد رزق



الفنان رضا ادريس

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الفنانة غادة ابراهيم فى جنازة طلعت زكريا



الفنانة لقاءسويدان



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (2)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (3)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (4)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية



جنازة الفنان طلعت زكريا (2)



جنازة الفنان طلعت زكريا (3)



جنازة الفنان طلعت زكريا



زحام امام مسجد العمرى قبل خروج جثمان طلعت زكريا



طارق عبد العزيز وأشرف طلبة



غادة ابراهيم



لحظة خروج جثمان طلعت زكريا من مسجد العمرى



لقاء سويدان فى جنازة طلعت زكريا