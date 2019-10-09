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شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد من جنازة طلعت زكريا: "يا حبيبى الناس بتحبك أوى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت جنازة طلعت زكريا منذ قليل من مسجد العمرى بالإسكندرية - مسقط رأسه - وشارك فى تشييع الجنازة نقيب الممثلين أشرف زكى والنجم أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد والفنان أحمد رزق وآخرون.
ونشرت هنا صورة من الجنازة، عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة: " يا حبيبي الناس بتحبك اوي ارجو الدعاء لطلعت زكريا انا لله و انا اليه راجعون ربنا يرحمه و يغفر له يارب".
كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى عصر أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.
هنا الزاهد
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