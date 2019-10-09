شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد رشدى تنضم لأبطال مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة القديرة ناهد رشدى إلى أبطال مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى، حيث تقدم ناهد رشدى دوراً هاماً فى أحداث المسلسل، الذى تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى"، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الـ 7 حلقات، وهى المرة الأولى فى الدراما المصرية، حيث من المقررعرضه على منصة watch it ، أسوة بالمنصات العالمية .

وكانت شركة س"سينرجى" قد أبرمت التعاقد مع كل من أحمد العوضى، وريم مصطفى، والفنان القدير رياض الخولى، والفنان القدير هادى الجيار، والفنان حمزة العيلى، والفنان الشاب حسنى شتا، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة بعد اكتمال كافة التفاصيل.

مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول إنتاج مصرى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات من المقرر عرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم الدراما التليفزيونية، وبطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، حسنى شتا، ححمزة العيلى، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على.