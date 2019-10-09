حصرياً: لهذه الأسباب معتصم النهار خارج فيلم هيفاء وهبي

بعد أن احتفل الممثل السوري معتصم النهار، بانضمامه إلى فيلم "حجر اسكندر" لـ الفنانة هيفاء وهبي، الذي أصبح اسمه "أشباح أوروبا"، أصدرت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الأول، الذي أكّد خروج معتصم من الفيلم، رغم الضجّة التي أثارها بتعامله مع هيفاء، وإعرابه عن سعادته القصوى للقائها والمشاركة معها في الفيلم. إقرئي أيضًا: أحمد سعد يكذب سمية الخشاب Advertisements وفي اتصال معه، أكد معتصم لـ"الجميلة"، أنّه بعد الاتفاق على بطولة الفيلم، أعطته شركة الصباح المنتجة لمسلسل "ما فيي" الذي يشارك فيه مع الممثلة فاليري أبو شقرا، إجازة 12 يوماً فقط من التصوير، إلا أنّ دوره في الفيلم كان يستغرق شهراً ونصف، ما دفعه إلى الاعتذار عنه. إقرئي أيضًا: ياسمين صبري تعلن اعتزالها التمثيل.. والجمهور يطالبها بالتراجع عن قرارها وأكد معتصم أنه يكن كل الحب والاحترام لهيفاء، وأنها تفهمت ظروفه وعذرته.

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