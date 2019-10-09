بالصور .. صباح الجزائري تحتفل بخطوبة ابنتها ترف

احتفلت النجمة السورية صباح الجزائري بخطوبة ابنتها الممثلة الشابة ترف التقي من الشاب خالد الصفدي وذلك ضمن حفل صغير ضم الأهل. إقرئي أيضًا: ياسمين صبري تعلن اعتزالها التمثيل.. والجمهور يطالبها بالتراجع عن قرارها

وترف هي الابنة الثانية للنجمة السورية صباح الجزائري بعد ابنتها رشا.

وشاركت ترف في بداياتها التمثيلية بالجزء الثاني من مسلسل " دنيا " كما شاركت مع والدتها الموسم الماضي بالمسلسل السوري الجزائري المشترك " ورد أسود " للمخرج سمير حسين في حين أنها تستعد الموسم الحالي للمشاركة بمسلسل " حارس القدس " للكاتب حسن م يوسف و المخرج باسل الخطيب حيث تشارك والدتها في المسلسل أيضاً . Advertisements أما النجمة السورية صباح الجزائري فقد أعلنت أنها لن تشارك بالنسخة الثانية من مسلسل " باب الحارة " من إنتاج شركة " قبنض ميديا " وأنها ستبقى مع المخرج و المنتج بسام الملا صاحب المشروع الأساسي ولن تتخلى عنه في حين لم يعلن الملا بشكل رسمي إن كان سينتج الجزء العاشر من النسخة الاساسية للمسلسل . إقرئي أيضًا: حمادة هلال يغني على المسرح رغم وضع يده في جبيرة جبسية

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