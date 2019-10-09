هل تنضم مريم أوزرلي إلى مسلسل Dark؟

أكّدت صحيفة "ميليت" التركية، أنّ الممثلة مريم أوزرلي، خضعت الأسبوع الماضي لتجربة أداء من اجل انضمامها للموسم الثالث من المسلسل الألماني Dark الذي يحقّق نجاحاً عالمياً. وأكّدت الصحيفة أن مريم تنتظر رداً منهم. إقرئي أيضًا: بالصور: ماذا تفعل سيرين عبد النور مع مريم أوزرلي في دبي؟ Advertisements وعلى عكس ما يجري في العالم العربي، يخضع كبار النجوم لتجارب أداء، ومن يفوز منهم بالتجربة يحظى بالدور، وقد يخضع أهم النجوم لاختبار لنفس الدور، في حين أن الأمور في العالم العربي تجري بصورة مغايرة، إذ يتمّ اختيار النجم ثم يركب الدور على قياسه. إقرئي أيضًا: بالصور: مريم أوزرلي بلوك جريء وقرار صادم يذكر أن مريم ولدت في ألمانيا لأم المانية وأب تركي، وتعلمت التركية في وقت متأخر للمشاركة في مسلسل "حريم السلطان"، حيث لعبت دور الجارية هيام التي تحوّلت إلى سلطانة، ولا تزال تعاني من لهجتها المكسرة التي تفرض عليها دوماً دور البنت الأجنبية.

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