مسلسل "بابل" يجمع خالد أرغنش بأحد أبطال "حريم السلطان"

على عكس ما أشيع من أن الممثل التركي خالد أرغنش اعتذر عن مسلسل "بابل" للبقاء إلى جانب زوجته الحامل بمولودهما الثاني بيرغوزار كوريل، أكّدت شركة "القمر" للإنتاج أنّ خالد سيلعب دور البطولة في المسلسل. إقرئي أيضًا: بيرغوزار كوريل وخالد أرغنش يكشفان عن جنس مولودهما الثاني وسيؤدي خالد دور "عرفان" وهو أستاذ جامعي، بينما سيلعب اوزان غوفان دوراً رئيسياً في المسلسل، في لقاء هو الثاني بينهما، بعد مسلسل "حريم السلطان". كما ثمة مفاوضات مع الممثلة أصلي أنفير لدور البطولة، ومع الطفل فاتح ليجسد دور "دينيز" ابن عرفان. Advertisements إقرئي أيضًا: غرامة على المسلسل التركي "التفاح الحرام" بسبب جريمة قتل يبقى أن نذكر أن التصوير سينطلق قريباً، والمسلسل سيعرض عبر إحدى المنصات على الانترنت.

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