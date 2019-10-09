أحمد فلوكس: هذه هي أسعد ليالي عمري التي عشتها

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه عاش أسعد ليالي حياته، يوم عرض فيلم «الممر» عبر القنوات الفضائية؛ نظراً لردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها على دور الضابط محمود، الذي قدمه في فيلم الممر؛ حيث استقبل العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل التي كانت مليئة بمشاعر الحب والإعجاب؛ خاصة وأن مشهد استشهاد محمود كان مؤثراً للغاية، هذا بجانب بعض العبارات القوية التي جاءت على لسانه أثناء أحداث الفيلم.
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وأضاف فلوكس، أنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الشخصية التي قدمها؛ فكان هناك المئات من التدوينات التي تؤكد تأثرهم بالفيلم وبدور الضابط محمود الذي أبكى الكثير.
وعبر فلوكس عن امتنانه وفخره للمشاركة في فيلم ضخم ووطني مثل «الممر»، تلك التجربة الفريدة التي كانت سبباً في التفاف الجمهور المصري والعربي حوله.
يذكر أن الفنان أحمد فلوكس كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الفيلم؛ نظراً لتسببه في بكاء الكثير بمشهد استشهاده في فيلم الممر، ولكن لم يكن ذلك هو الموقف الأول له مع تعاطف الجمهور؛ حيث تكرر ذلك الموقف أثناء مشهد مقتله بمسلسل «الأب الروحي».
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