تدهورت الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا منذ ساعات قليلة؛ إذ تعرض لوعكة شديدة أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات.
وطالبت إيمي ابنة الفنان طلعت زكريا الجمهور بالدعاء لوالدها؛ حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: «بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء، أرجوكم هو محتاج دعاكم».
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كما كتب نجله عمر عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: « لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام، ياريت تدعيله بالشفاء».
يذكر أن آخر أعمال الفنان طلعت زكريا، مسرحية «ليلة زفاف المرحوم»، من بطولة الفنان حسن يوسف والنجم طلعت زكريا، والمطرب شعبان عبدالرحيم.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل طلعت زكريا إلى المستشفى في حالة خطرة ونجله يطالب الجمهور بالدعاء له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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