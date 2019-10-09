نبيل الحلفاوي يفاجئ الجمهور برأيه في فيلم الممر

هذا هو رأي نبيل الحلفاوي في «الممر»

شارك الفنان نبيل الحلفاوي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة، كشف من خلالها عن رأيه في فيلم الممر الذي يعرض حالياً على شاشات الفضائيات المصرية، في الفترة التي تتزامن مع نصر أكتوبر المجيد.

حيث طلب أحد متابعي الحلفاوي بالكشف عن رأيه بالفيلم الذي لقي نجاحاً كبيراً باعتباره من أهم نجوم الفن الذين شاركوا في أعمالٍ وطنية مثل: مسلسل رأفت الهجان مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ويوسف شعبان ويسرا ومحمد وفيق، وفيلم الطريق إلى إيلات مع الفنان عزت العلايلي وعبدالله محمود ومحمد سعد وعلاء مرسي.

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نبيل الحلفاوي: الممر حقق الهدف منه بنجاح

وغرد نبيل الحلفاوي رداً على طلب متابعيه وقال: «شاهدته اليوم.. عمل جيد جداً.. بُذل فيه جهد كبير (واسألوني أنا)، ربما كان يمكن اختصار الحوار في بعض المشاهد وتعديل صياغته في البعض الآخر، لكن في هذه النوعية من الأفلام يمكن ألا نتوقف كثيراً أمام بعض التفاصيل الفنية.. الأهم هو مدى تحقيق الهدف.. وقد تحقق بنجاح، تحية وتقدير لكل من شارك».

يشار إلى أن فيلم الممر من بطول أحمد عز وأحمد رزق وأحمد فلوكس وإياد نصار وأمير صلاح الدين وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة وأسماء أبواليزيد، وشارك عدد من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم: هند صبري، شريف منير، وحجاج عبدالعظيم، وسليمان عيد، ومن إخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار الشاعر أمير طعيمة.

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