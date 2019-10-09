أحمد سعد يكذب سمية الخشاب

هكذا علق أحمد سعد على تحسن علاقته بسمية الخشاب

نفى الفنان أحمد سعد ما تردد خلال الأيام الماضية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حول تحسن علاقته بطليقته سمية الخشاب.

وأعلن أحمد سعد هذا النفي بشكل رسمي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، وقال خلال أحد منشوراته تعليقاً على تحسن علاقته بسمية الخشاب: «ده كذب.. كذب، أنا الحمد لله لما ببص لقدام مش ببص للي ورا خالص ولا بفكر فيه، نفسي ننسى المرحلة دي بقى، ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي»، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه الذين أكدوا أن ما قام به أفضل شيء؛ لكي ينهي هذا الجدل المثار الذي اقترب إلى أن أحمد سعد سيعود لسمية الخشاب مجدداً.

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وكانت الفنانة سمية الخشاب قد خرجت وأعلنت خلال الأيام الماضية في أحد البرامج التليفزيونية، أنها على علاقة طيبة بأحمد سعد وتتواصل معه تليفونياً بشكل دائم، وأن علاقاتهما طيبة للغاية، وأنها تفضل أن تظل علاقتها به طيبة حتى وإن كانا مختلفين في وجهات النظر، وقالت إنها تتمنى أن تعيش في سلام مع كل الأشخاص.

سمية الخشاب تصرح: «تصريحاتي فهمت بشكل خاطئ»

وأيضاً خرجت الفنانة سمية الخشاب وأكدت أن تصريحاتها فهمت بشكل خاطئ، وأن ما تردد حول عودتها لأحمد سعد مجدداً غير صحيح.