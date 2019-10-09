ياسمين صبري تعلن اعتزالها التمثيل.. والجمهور يطالبها بالتراجع عن قرارها

فاجأت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بإعلان اعتزالها الفن خلال الفترات المقبلة والهجرة إلى العاصمة البريطانية لندن، والتفرغ لأسرتها التي ستكونها، وإنجاب الأطفال وتربيتهم والتفرغ لهم.

حيث تلقت ياسمين صبري تساؤلاً من أحد متابعيها عن مستقبلها خلال السنوات المقبلة؛ لتفاجئ محبيها بهذا الرد وتقول: «أنا لا أعيش قصة حب، ولكن يوماً ما سأترك الفن من أجل العائلة والإنجاب؛ خاصة أنني لم أجد نفسي بعد سنوات من العمل إلا في حضن أسرة وأطفال فقط، وحياة الفن متعبة ولست متكيفة معها». الأمر الذي دفع الجمهور لمطالبتها بالتفكير في قرارها من جديد، والتراجع عن هذه الفكرة التي قد تجعلهم يخسرون ممثلة مهمة يحبونها.

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لتقوم المطربة أحلام والتي تتابع ياسمين صبري بشكل دائم على إنستقرام وتوجه لها تساؤلاً؛ قائلة: ما هو شعورك بنفسك، وهل أنتِ فخورة بما قدمتِه؟ لترد ياسمين صبري عليها قائلة: «أشعر أن الطريق مازال طويلاً، وأشكر أحلام على سؤالها.. أنتِ إنسانة مميزة».

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري تقوم حالياً بالبحث عن نص سينمائي، بعد أن قررت أن تغيب خلال الموسم الرمضاني الدرامي المقبل.

وخاضت الفنانة ياسمين صبري الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل حكايتي، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما المصرية، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: وفاء عامر، ونهال عنبر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وهنادي مهنى، وأحمد بدير، وجمال عبدالناصر، وإدوارد وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وقد استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً، وأشاد بها الكثيرون من صناع الدراما ونجومها.

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