حمادة هلال يغني على المسرح رغم وضع يده في جبيرة جبسية

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديو والصور إنستقرام بمقطع مصور ظهر من خلاله، وهو يقدم مقطوعة موسيقية لجمهوره ويده مكسورة، تم وضعها في جبيرة جبسية، وعلق على المقطع الذي نشره وأشاد بطريقة العزف التي قدمها لجمهوره ومحبيه.

وتلقى حمادة هلال الكثير من التعليقات التي كان أغلبها يتمنى له الشفاء العاجل، وكان أول التعليقات من الفنانة سوزان نجم الدين التي شاركته بطولة مسلسله ابن أصول الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم أيتن عامر وأحمد كرارة وعماد رشاد وإيناس كامل ووفاء سالم وكريم أبو زيد ومحمد نجاتي وأحمد حلاوة وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد بكير.

وبالرغم من كثرة التساؤلات حول سبب إصابته؛ إلا أن الفنان حمادة هلال لم يقم بالرد على أي من متابعيه ليكشف السبب وراء إصابته.

وعلى ناحية أخرى انتهى من اختيار أغنية الدنيا غلابة للشاعر عوض بدوي والتي سيعود من خلالها حمادة للساحة الغنائية مجدداً، ويقوم حالياً بعمل الكثير من البروفات عليها، وسيتم تسجيلها خلال الأيام الجارية، كما انتهى مؤخراً من تصوير أحدث أعماله الغنائية «أوه لالا»، والتي كتبها الشاعر عوض بدوي أيضاً، ومن المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج والمكساچ النهائي التي يقوم بها المخرج ماجد صبري.

ويبحث حمادة هلال حالياً عن نص درامي جديد ومميز يخوض به لموسم الرمضاني المقبل.



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