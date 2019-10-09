فتاة عشرينية نسخة من نادية لطفي.. هل هي حفيدتها؟ لن تصدقوا الشبه بينهما

ضجة كبيرة أثارتها صورة إحدى الفتيات الفاتنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام عدد كبير من رواد هذه المواقع بنشر صورة هذه الفتاة الفاتنة، وتردد أنها حفيدة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، وذلك بسبب تشابه ملامحها معها بشكل كبير.

وبدأ عدد كبير من الأشخاص في نشر هذه الصورة على أنها لحفيدة الفنانة الكبيرة، ولكن في حقيقة الأمر؛ فإن هذه الفتاة لا يربطها أي شيء بالفنانة نادية لطفي سوى تشابه ملامحهما فقط؛ فالفتاة هي العارضة الهولندية روز ياسمين أبيلز، وأكدت بعض المصادر أن الفنانة نادية لطفي لا يوجد لديها أحفاد سوى سلمى البشاري، ابنة نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري، والتي ظهرت في أحد التكريمات الكبيرة التي تلقت بها الفنانة نادية لطفي جائزة وتسلمت الجائزة بدلاً من جدتها، وذلك في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

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وكانت الفنانة نادية لطفي قد تعرضت خلال الفترة الماضية لوعكة صحية شديدة، ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة التي تقيم بها حتى الآن، ويتابع الأطباء المعالجون لها حالتها الصحية بانتظام.

وقدمت نادية لطفي للفن الكثير من الأعمال الفنية المميزة، من بينها الباحثة عن الحب، بديعة مصابني، الخطايا، الناصر صلاح الدين، للرجال فقط، سكرتير ماما، من غير ميعاد، مذكرات تلميذة، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية المميزة للغاية، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً، ومازالت عالقة في أذهان محبيها.