كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - نشرت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية ” حليمة بولند ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” والذي تداولته عددا من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وأثار الكثير من الجدل بين المتابعين .
حيث ظهرت حليمة بولند وهي ترتدي فستانا ضيقا كشف عن جزء من جسمها وكانت تغني وتتمايل على أنغام أحد الأغاني الخليجية وتقوم بحركات اعتبرها البعض مثيرة وبها استعراض لمفاتنها .
الأمر الذي اعتبره البعض منافيا لعادات وتقاليد المجتمع الخليجي والعربي وانهالت التعليقات من المتابعين واصفين إياه بالمستفز .
كما طالب المتابعين من السلطات الكويتية بمحاسبتها ووضع حد لتماديها على السوشيال ميديا .
كانت هذه تفاصيل خبر ” حليمة بولند ” .. انتقادات ومطالبات بمحاسبتها بسبب مقطع فيديو غير لائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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