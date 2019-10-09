” حليمة بولند ” .. انتقادات ومطالبات بمحاسبتها بسبب مقطع فيديو غير لائق

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - نشرت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية ” حليمة بولند ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” والذي تداولته عددا من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وأثار الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت حليمة بولند وهي ترتدي فستانا ضيقا كشف عن جزء من جسمها وكانت تغني وتتمايل على أنغام أحد الأغاني الخليجية وتقوم بحركات اعتبرها البعض مثيرة وبها استعراض لمفاتنها .

الأمر الذي اعتبره البعض منافيا لعادات وتقاليد المجتمع الخليجي والعربي وانهالت التعليقات من المتابعين واصفين إياه بالمستفز .

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كما طالب المتابعين من السلطات الكويتية بمحاسبتها ووضع حد لتماديها على السوشيال ميديا .