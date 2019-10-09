زينة عاشور بجمالها الطبيعي تخطف الانظار.. والجمهور يشبهها بدينا الشربيني!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - لفتت السيدة زينة عاشور، زوجة النجم عمرو دياب الأنظار بجمالها الطبيعي من دون مكياج وبعفويتها في التعامل مع الأشياء، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”.

وتظهر السيدة من خلال الصورة أثناء تواجدها داخل إحدى صالات المطارات، بملابس كاجوال شتوية خفيفة باللون الاسود مع حذاء ضخم وحقيبة يد كبيرة تميزت ببعض النقوشات البسيطة عليها.

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وظهرت زوجة “الهضبة” على طبيعتها بشعرها الكيرلي المنسدل على كتفيها وببشرة طبيعية دون استخدام أي مستحضرات تجميل، الأمر الذي دفع بالعديد من المتابعين إلى إجراء مقارنة بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، لافتين الى وجود شبه كبير بينهما لناحية الشكل ونوعية الشعر، إضافة الى كرههما للمكياج وتفضيل شكلهما الطبيعي على الألوان.

ونشرت عاشور أيضاً مجموعة من الصور وظهرت فيها من دون مكياج وعلى طبيعيته، ونالت اعجاب الالاف من متابعيها الذين تغزلوا بعفويتها وجمالها الطبيعي.