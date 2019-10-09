"لست وحيدا" و"الفريسة" يفتتحان مهرجان الأردن للأفلام‎

جانب من من فعاليات المهرجان

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان الدورة الـ7 من مهرجان الأردن الدولي للأفلام بعرض فيلم "لست وحيدا" للمخرج الأردني أشرف العبادي، الثلاثاء.

كما عرض في الافتتاح الذي أقيم على المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي الفيلم الفرنسي "الفريسة".

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل الأردني زهير النوباني، كما احتفى بفنانتين عربيتين هما الممثلة المصرية ألفت عمر والممثلة الكويتية فاطمة الصفي.

Advertisements

ويعرض المهرجان الذي يمتد حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 28 فيلما من دول عربية وأجنبية تتنافس 10 أفلام منها على جوائز الدورة.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الممثلة الأردنية عبير عيسى وعضوية الأكاديمي الأردني علي ربيعات والمخرج الكويتي خلف العنزي والناقد المصري رامي عبدالرازق.

كما يشمل برنامج المهرجان ورشة عمل في التصوير والإضاءة يقدمها المخرج الأردني محمد علوان.

وقال وزير الثقافة محمد أبورمان إن "المهرجان يشكل فرصة للجمهور الأردني في العاصمة وباقي المحافظات، للاطلاع على ثقافة البلدان المشاركة، والقصص المبنية عليها هذه الأفلام، وفرصة لصناع الأفلام الأردنيين للاستفادة من هذه التجارب في تطوير أدواتهم الفنية".