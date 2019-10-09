فن ومشاهير

تشييع جنازة طلعت زكريا من مسقط رأسه في الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شيع العشرات جثمان الفنان المصري طلعت زكريا من مسجد العمري اللبان في الإسكندرية، عقب صلاة الضهر، على أن يدفن بمقابر الأسرة بالعامود في منطقة كرموز.


وحضر الجنازة عدد من الفنانين المصريين، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، والممثل أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وأحمد رزق ونشوى مصطفى ومنال سلامة وغادة إبراهيم ومحمد لطفي ولقاء سويدان.

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وتوفي الفنان الكوميدي، الثلاثاء، بعد أزمة صحية مفاجئة أدخلته أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة في حالة حرجة جدا، ليرحل عن عالمنا بعد ساعات فقط عن عمر ناهز 59 عاما.

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ولد زكريا في 29 مارس/آذار 1960 بالإسكندرية، واشتهر بشخصية "طباخ الرئيس" التي قدمها في فيلم حمل الاسم ذاته قبل سنوات. 

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آخر ظهور لطلعت زكريا كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، قبل أسابيع، خاصة أنه كان متزوجا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرا.

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