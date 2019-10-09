ايمي طلعت زكريا يُغمى عليها خلال تشييع جثمان والدها

تعرضت الفنانة إيمي طلعت زكريا للإغماء في وداع والدها الراحل وذلك أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمري في الإسكندرية.

وحرص العديد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد العمري إلى مدافن العائلة في الاسكندرية وذلك بحضور ابنيه عمر وإيمي طلعت زكريا وباقي أفراد العائلة.

حضر تشييع الجثمان أيضاً نقيب الممثلين أشرف زكي، هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، أحمد رزق، رضا ادريس، محمد محمود، إلهام شاهين، وفاء عامر، الإعلامية بوسى شلبي، محمود قابيل، محمد لطفي وغيرهم.

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وكان الفنان طلعت زكريا، قد توفي أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكانت إيمي ابنة طلعت زكريا قد اعلنت صباح الثلاثاء عبر انستغرام عن تعرض والدها لوعكة صحية (لم تحددها)، وقالت إنه نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، مطالبة محبيه بالدعاء له.

ويعاني طلعت زكريا منذ العام 2017 من أزمة صحية إثر دخوله في غيبوبة نتيجة إصابته في أحد شرايين الدماغ، رغم تعافيه منها.

أشهر أعمال طلعت زكريا فيلم “طباخ الرئيس” الذي حقق إيرادات ونسب مشاهدة عالية. كما شارك في عدة افلام منها “سيد العاطفي” و”الرجل الأبيض المتوسط” و”التجرية الدانماركية” و”قصة الحي الشعبي”، في حين كان آخر أفلامه “حليمو أسطورة الشواطئ” الذي عرض في دور السينما ديسمبر/كانون الأول 2017. كما انتهى مؤخراً من تصوير فيلم “بعد الخميس” الذي لم يعرض بعد في السينما.

كما قدّم الراحل العديد من المسرحيات والمسلسلات.