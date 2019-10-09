سلافة معمار.. تاريخ من الإبداع في أداء الشخصيات الجريئة!‎ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ سلافة معمار من الممثلات السوريات المحافظات على مستوى جيد في اختيار أدوارهن، حيث لا تخضع للنمطية، وتتقن إثارة الأسئلة حول كل شخصية تؤديها.
قدمت سلافة العديد من الشخصيات الإشكالية التي أحدثت تجاذبات مختلفة بين من يصفها بالجريئة وبين من يعتبرها واقعية.
وصفها كثيرون بالمغامِرة الذكية؛ لما تُحدثه شخصياتها من ردود فعل.
نعرض لك في الفيديو بعض الأدوار التي أبرزت براعة سلافة في التمثيل..
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