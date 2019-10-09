هل يشارك عابد فهد في "رقص النجوم" مع أنابيلا هلال؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت صورة للإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال تظهر فيها بفستان أبيض قصير من ديور، فيما اتضح أن الصورة تم أخذها من كواليس الإعلان الدعائي الخاص ببرنامج "رقص النجوم" والذي ستقدمه هلال للمرة الأولى بديلة عن الإعلامية كارلا حداد إلى جانب الإعلامي وسام بريدي.
وفور انتشار الصورة التي أكدت بدء تصوير البرنامج، ربط عدد من الجمهور بينها وبين الصور والفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا وتجمع هلال بالفنان السوري عابد فهد والتي كشفت من خلالها الإعلامية اللبناينة عن تحضير مفاجأة تجمعها بالفنان السوري.
وأثارت هذه الصور والفيديوهات حالة من الجدل؛ إذ لم يسبق للإعلامية اللبنانية التمثيل، حيث بدأت التكهنات حول انضمامها إلى فهد في مسلسله الجديد "هوس" إلى جانب هبه طوجي أو في فيلم "السلطان" المأخوذ عن شخصية جابر السلطان التي قدمها فهد في مسلسل "طريق".
وانتشار صورة كواليس برنامج رقص النجوم فتحت بابًا جديدًا من التكهنات حول هل سيكون الفنان السوري عابد فهد أحد النجوم المشاركين في البرنامج.
يُشار إلى أنه تم الكشف مؤخرًا عن عدد من الأسماء المشاركة في البرنامج من بينها الفنانة سينتيا صموئيل، ووصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي، والفنانة نادين الراسي.
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