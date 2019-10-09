من هي نور علي "الخادمة" في "عروس بيروت".. وهل تربطها قرابة مع مرام علي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت شخصية "دينا" في مسلسل "عروس بيروت" الأنظار إليها، بسبب أدائها البسيط والقريب للقلب، بالإضافة لجمالها الملفت والمميز؛ ما جعل الجمهور يتساءل عن هذه الفنانة وجنسيتها، حتى أنَّ البعض شكك في أن تكون تركية، بسبب استعانة صناع العمل بعددٍ من الفنانين الأتراك.

وبعد بحثٍ بسيط اتضح أنّها فنانةٌ سورية وتُدعى نور علي، سبق لها أن شاركت في بعض الأعمال السورية التي بُثت على قنوات سورية مثل مسلسل "وهم" ومسلسل "هوا أصفر".

وأثار اسم الفنانة بعض التساؤلات حول قرابتها للفنانة السورية مرام علي، والتي تشارك في العمل نفسه بشخصية "نايا" بسبب الشبه البسيط بينهما، إلا أن المراقب لحساب مرام علي، يعلم أنَّ لها شقيقةً واحدة تنشر صورها باستمرار واسمها مريم، ولا علاقة لها بالفن والتمثيل.

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وتقدم نور علي، في المسلسل شخصية "دينا" وهي إحدى الخادمات، متزوجة من "عفيف" الذي يؤدي دوره الفنان أيمن عبدالسلام، ويواجهان مشكلة في الإنجاب.

وتكتشف "دينا" أنَّ زوجها "عفيف" لعب القمار من أجل جمع المال، كما تقع في مأزق كبير عندما تكتشف "نايا" أنها تتجسس على سكان القصر، لتبدأ بمساومتها في تلبية طلباتها مُقابل عدم فضحها أمام "الست ليلى" التي تؤدي شخصيتها الفنانة تقلا شمعون، لتضطر دينا مُجاراة نايا في أفكارها الشريرة والتي آخرها حرق سرير الأطفال العزيز على قلب عائلة الضاهر.

واستطاعت الفنانة الشابة نور علي، إثبات موهبتها وتقديم دورٍ مميزٍ خاصةً أنها دمجت خفة الظل والبساطة مع الفضول وكثرة الكلام في شخصية دينا.