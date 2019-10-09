شريف منير يكشف عن هوية البطل الحقيقي في نجاح “الممر”

كشف الفنان شريف منير، عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”، عن البطل الحقيقي لفيلم “الممر”، وأوضح “منير” مُعلقًا على صورة نشرها للمخرج شريف عرفة، قائلًا: “البطل الحقيقي لفيلم الممر المخرج الأستاذ شريف عرفه، ربنا يخليك للسينما المصرية”.

وعُرض الفيلم اول أمس عبر شاشات القنوات التليفزيونية في ذكرى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ46، ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

والفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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