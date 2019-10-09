تتويج 5 سيناريوهات بجائزة "ممدوح الليثي في السيناريو" في مهرجان الإسكندرية

أعلن مهرجان الإسكندرية عن السيناريوهات الفائزة بجائزة ممدوح الليثي للسيناريو، وهي الجائزة الأولى "حبيبتي" للمؤلفة شهيرة سلام، وقيمتها 15 ألف جنيه والجائزة الثانية لسيناريو "بعد الغروب" للكاتب ياسر فؤاد وقيمتها 10 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة تقاسمتها سيناريوهات «سيلفي» للكاتب محمد الدرة، و«نوة شتا» للكاتب سيد عبدالنبي، و«سان ستيفانو» للمؤلف نور الدين زكي.



عبرت الدكتورة إيناس عبدالدايم عن سعادتها بعودة مهرجان الإسكندرية السينمائي لإقامة فعالياته في دار أوبرا الإسكندرية، مشيدة بجهود الأمير أباظة رئيس المهرجان، ليخرج المهرجان بالشكل اللائق.

أقرأ أيضاً :



وتوجه المخرج محمد فاضل بالشكر للقائمين على مهرجان الإسكندرية لتكريمه، مبديا اعتزازه بكونه أحد أبناء مدينة الإسكندرية، كما أهدى تكريمه لزوجته الفنانة فردوس عبدالحميد رفيقة دربه، وشاهدة على مشواره الفني.



كانت الفنانة نبيلة عبيد عبرت عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية في دورته الـ35، وقالت: التكريم هذه المرة له طعم خاص، وأعتبره أهم مهرجان بدول البحر المتوسط.

ونعى مهرجان الإسكندرية في دورته 35 الفنانين الذين رحلوا في عام 2019، وعلى رأسهم الفنان طلعت زكريا، آخر الراحلين في هذا العام، بجانب فاروق الفيشاوي، عزت أبوعوف، جلال عيسى، محمد أبوالوفا، حسن كامي، محمود الجندي، المخرج عمر الشيخ.



وتستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، خاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء الإسكندرية.

Advertisements



ويشهد المهرجان عرضا أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة فى مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالى 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة دولة إسبانيا، كما أن نصف الأفلام القصيرة التى تُعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها.

قد يهمك ايضاً:

مهرجان الاسكندرية السينمائي يكرم الفنان محمود قابيل