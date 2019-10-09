شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس يؤكد استعداده لعمل سلسلة عن شخصية الـ Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الممثل الأمريكي خواكين فينيكس أنه على استعداد أن يقدم سلسلة من الأفلام حول شخصية الـ Joker بعد أن لاقى الفيلم النجاح منذ طرحه منذ أيام قليلة في دور العرض المختلفة حول العالم.

وأكد فينيكس أنه على استعداد القيام بأى شيء، بمساعدة من المخرج الأمريكي تود فيليبس، وأنه سيكون من المثير العمل من جديد على الشخصية، وذلك حسبما نشر موقع " cnet".

وأضاف فينيكس أنه من كان من الممكن أن يكون هو والمخرج تود فيليبس لا يزالون يصورون الفيلم، لأن الشخصية لا يوجد لها نهاية، ويمكننا أن نضيف الكثير إليها.

وكان قد حصل فيلم الـ Joker على تقييمات وصلت إلى 9.0 على موقع IMDB، وأصبح إجمالي الإيرادات 258 مليون و 104 ألف دولار، منذ طرحه بدور العرض المختلفة يوم 4 أكتوبرالجارى.

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وبالرغم من الآداء الكبيرالذى ظهر به الممثل العالمى خواكين فينيكس فى تجسيد شخصية الجوكر فى الفيلم، إلا إنه لم يحظى على إعجاب الكثيرين ممن شاهدوه لزيادته نسبة الاكتئاب عند الكثير من الاشخاص بسبب تفاصيل مشاهده المظلمة والتى ركزت بشكل كبيرعلى نقطة تحول الشخصية الرئيسية من شخص عادى لشخص يسعى للانتقام.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.