شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إغماء إيمى طلعت زكريا أثناء تشييع جثمان والدها بالإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة إيمى طلعت زكريا للإغماء لعدم تحملها مشهد وداع وفراق والدها أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمرى بالإسكندرية، وساندها صديقاتها فى طريقها الى المقابر.



ايمى طلعت زكريا

وشارك عدد من النجوم فى تشييع الجثمان منهم، هنا الزاهد، أحمد فهمى، إلهام شاهين، بوسى شلبى، أحمد رزق، طارق عبد العزيز، أشرف زكى، محمود قابيل.

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كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى عصر أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.



طليقة طلعت زكريا شيرين المنزلاوى والدة الفنانة هنا الزاهد

وكانت آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 فى الإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب فى أحد شرايين المخ، ما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الاعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، ابو على، سيد العاطفى، حرمية في كي جى تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.