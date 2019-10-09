شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إلهام شاهين ووفاء عامر ومحمود قابيل يشاركون فى جنازة طلعت زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنانون إلهام شاهين، وفاء عامر، الإعلامية بوسى شلبى، محمود قابيل، محمد لطفى، طارق عبد العزيز على المشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا من مسجد العمرى بالإسكندرية، حيث تركوا فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الذى افتتح أمس الثلاثاء من أجل المشاركة فى وداع الفنان الراحل طلعت زكريا.

وشيعت جنازة طلعت زكريا، منذ قليل، بحضور ابنيه عمر وإيمى طلعت زكريا وباقى أفراد العائلة، ونقيب الممثلين أشرف زكى والفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمى والفنان أحمد رزق، والفنان رضا ادريس، والفنان الكوميدى محمد محمود إلى مقابر العائلة بالاسكندرية.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى عصر أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان طلعت زكريا العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 فى الإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، ابو على ، سيد العاطفى ، حرامية في كي جى تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.



أحمد رزق فى جنازة طلعت زكريا



الفنان أحمد رزق



الفنان رضا ادريس



الفنانة غادة ابراهيم فى جنازة طلعت زكريا



الفنانة لقاءسويدان



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (2)

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جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (3)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (4)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية



جنازة الفنان طلعت زكريا (2)



جنازة الفنان طلعت زكريا (3)



جنازة الفنان طلعت زكريا



زحام امام مسجد العمرى قبل خروج جثمان طلعت زكريا



طارق عبد العزيز وأشرف طلبة



غادة ابراهيم



لحظة خروج جثمان طلعت زكريا من مسجد العمرى



لقاء سويدان فى جنازة طلعت زكريا