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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مايلي سايروس في المستشفى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تركز وسائل الأعلام الفنية العالمية مؤخرا علي النجمة الشهيرة مايلي سايروس و تحديدا حول حياتها الخاصة من غنفصال عن النجم العالمي ليام هيمسورث و ارتباطها بكيتلين كارتر و انتهاء العلاقة بعد أسابيع معدودة ، عاد التركيز من جديد علي مايلي ذات الـ ( 26 عاما ) لكن بخصوص حالتها الصحية .
تتواجد حاليا مايلي سايروس بأحدي المستشفيات و ذلك بعد أن دخلت المستشفى بعد تشخيص " التهاب اللوزتين " ، و فاجأت سايروس مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " بنشرها عدد من الصور التي التقطتها بغرفتها من داخل المستشفى و ذلك علي الـ stories الخاصة بصفحتها .
وكانت من أكثر الصور التي اثارت قلق محبيها هي الصورة التي التقطتها سايروس بنفسها بطريقة السيلفي و ظهرت و هي تأخذ المحاليل.
مايلي سايروس في المستشفي (1)
مايلي سايروس في المستشفي (2)
مايلي سايروس في المستشفي (3)
مايلي سايروس في المستشفي (4)
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