شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف زكى وهنا الزاهد وأحمد فهمى يصلون جنازة طلعت زكريا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت منذ قليل، النجمة هنا الزاهد بصحبة زوجها النجم أحمد فهمي، وأيضاً الفنان أحمد رزق، ونقيب الممثلين أشرف زكى، إلى مسجد العمرى بالإسكندرية، لتشييع جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا بعد صلاة الظهر.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى عصر أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان طلعت زكريا العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 فى الإسكندرية ، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، ابو على ، سيد العاطفى ، حرامية في كي جى تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.



هنا الزاهد وطلعت زكريا

وودعت هنا الزاهد طلعت زكريا الذى كان بمثابة والدها حيث تزوج من والدتها لسنوات، ونشرت هنا صورة تجمعها بالفنان الراحل وعلقت قائلة: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابى مع أبويا وحبيبى وسندى اللى كبرت معاه سنين، وعايزة أقولك ان ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله.. أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وانا معاك عمري ماقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول ما اعمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما".".

وأضافت: "فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي اعملي مطعم بالهنا والشفا وادتني 100جنيه عشان تشجعني أطبخ، كنت دايما بتقولي انتي هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني كنت فخور بيا لما اتخرجت".

واختتمت هنا كلماتها قائلة: "أنا عمري ماحسيت انك مش أبويا اللي مخلفني، أنا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يازازي، نفسي ترجع وأقولك قد اية احنا بنحبك كلنا، وأقولك إنك أعظم ممثل أنا بحبك قوي وماكونتش اعرف إنى بحبك أوى كده ..هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي ..ارجو الدعاء".



أحمد رزق فى جنازة طلعت زكريا



الفنان أحمد رزق



الفنان رضا ادريس

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الفنانة غادة ابراهيم فى جنازة طلعت زكريا



الفنانة لقاءسويدان



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (2)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (3)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (4)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية



جنازة الفنان طلعت زكريا (2)



جنازة الفنان طلعت زكريا (3)



جنازة الفنان طلعت زكريا



زحام امام مسجد العمرى قبل خروج جثمان طلعت زكريا



طارق عبد العزيز وأشرف طلبة



غادة ابراهيم



لحظة خروج جثمان طلعت زكريا من مسجد العمرى



لقاء سويدان فى جنازة طلعت زكريا