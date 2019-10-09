شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وصول جثمان طلعت زكريا إلى مسجد العمرى بالإسكندرية لتشييع الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، بعد قليل، من مسجد العمرى بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية مسقط رأسه، حيث وصل الجثمان إلى هناك قادماً من المستشفى الذى توفى فيها بالقاهرة، ويرافقه أفراد عائلته وابناه عمر وإيمى وأيضاً الفنانة هنا الزاهد ووالدتها شيرين المنزلاوى طليقة الفنان الراحل، إضافة إلى الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين.

وتوفى طلعت زكريا ظهر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث أصيب عام 2007 بالتهاب فى أحد شرايين المخ، ما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.



أحمد رزق فى جنازة طلعت زكريا



الفنان أحمد رزق



الفنان رضا ادريس



الفنانة غادة ابراهيم فى جنازة طلعت زكريا



الفنانة لقاءسويدان

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جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (2)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (3)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية (4)



جانب من جنازة طلعت زكريا بالاسكندرية



جنازة الفنان طلعت زكريا (2)



جنازة الفنان طلعت زكريا (3)



جنازة الفنان طلعت زكريا



زحام امام مسجد العمرى قبل خروج جثمان طلعت زكريا



طارق عبد العزيز وأشرف طلبة



غادة ابراهيم



لحظة خروج جثمان طلعت زكريا من مسجد العمرى



لقاء سويدان فى جنازة طلعت زكريا