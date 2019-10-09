"أبو الجدعنة".. محمد علي رزق يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: هنأ الفنان محمد علي رزق الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده الـ42، ونشر صورًا تجمعهما سويًا عبر حسابه بموقع "فيسبوك". وعلق "رزق"، على الصور قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا غالي أوي وعقبال سنين كتيير كلها خير ونجاح يا أبو الجدعنة". ويحتفل أمير كرارة بعيد ميلاده غدًا الخميس الموافق 10 أكتوبر؛ إذ ولد عام 1977 في القاهرة.

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