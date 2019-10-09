شقيقة هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة للراحل طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعربت فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، عن حزنها الشديد لرحيل زوج والدتها الفنان طلعت زكريا، عبر حسابها بـ"إنستجرام". شاركت "الزاهد" متابعيها صورة لـ"زكريا"، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله. وإنا إليه راجعون. الله يرحمك. كنت لي أحن أب وأقوى سند، نرجو منكم الدعاء". ورحل الفنان طلعت زكريا، مساء أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عامًا.

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