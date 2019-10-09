هنا الزاهد وأحمد فهمي في تشييع جنازة الفنان طلعت زكريا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

تصوير- حازم جودة

وصل، ظهر اليوم الأربعاء، عدد من الفنانين إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، للمشاركة في تشييع جنازة الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية أمس.

وحضر لتشييع الجثمان كل من الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد رزق، وعدد من العاملين بالسينما.

ويشيع جثمان الفنان طلعت زكريا من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، بعد صلاة الظهر ليواري الثري بمقابر العمود، غربي المحافظة.

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

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والفنان الراحل من مواليد 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الفني في فترة الثمانينيات ونال بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبوعلي، وسيد العاطفي، والتجربة الدنماركية" وغيرها.

وقدم مجموعة من المسرحيات، من بينها "دو ري مي فاصوليا، وبابا جاب موز" وغيرهما.

كان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد.

وانتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

ونشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا تجمعها بوالدها الفنان الراحل.

وكتبت إيمي: "مع السلامة يا نور عينى. أشوفك قريب في الجنة. آه يا قلبى اللى بينزف من بعدك. ربنا يرحمك يا حبيبى، ويصبرنى على فراق حضنك. مش هقول كلمه بابا تانى. اللهم ثبته عند السؤال يا رب. هتوحشنى يا طاطا".