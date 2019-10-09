محمد رمضان ينعي الفنان الراحل طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: نعى الفنان محمد رمضان النجم الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك". وشارك "رمضان"، جمهوره ومتابعيه عبر الموقع صورة لـ"زكريا"، وعلق عليها قائلًا: "الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر عائلتك وأحبابك". ورحل الفنان طلعت زكريا، مساء أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عامًا.

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