حسام حبيب يوجه رسالة رومانسية لشيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

هنأ الفنان حسام حبيب زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادهاالـ39، وذلك عبر حسابه بموقع "انستجرام" وشارك جمهوره ومتابعيه صورة لها وعلق "حبيب قائلًا: " كل سنة وأنتي أغلى من حياتي".

واحتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ"39"، إذ إنها من مواليد 8 أكتوبر 1980.