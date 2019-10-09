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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
هنأ الفنان حسام حبيب زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادهاالـ39، وذلك عبر حسابه بموقع "انستجرام" وشارك جمهوره ومتابعيه صورة لها وعلق "حبيب قائلًا: " كل سنة وأنتي أغلى من حياتي".
واحتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ"39"، إذ إنها من مواليد 8 أكتوبر 1980.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حبيب يوجه رسالة رومانسية لشيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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