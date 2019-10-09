فن ومشاهير

حسام حبيب يوجه رسالة رومانسية لشيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

هنأ الفنان حسام حبيب زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادهاالـ39، وذلك عبر حسابه بموقع "انستجرام" وشارك جمهوره ومتابعيه صورة لها وعلق "حبيب قائلًا: " كل سنة وأنتي أغلى من حياتي".

واحتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ"39"، إذ إنها من مواليد 8 أكتوبر 1980.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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