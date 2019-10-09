محمد التاجي لـ”رضوى الشربيني”: “لو كنتي زوجتي لطلقتك تاني يوم” -فيديو

عبر الفنان محمد التاجي، عن غضبه الشديد من انتشار حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول مساعدة الزوجة في منزل زوجها إذا كانت تعمل أو من له حق الإنفاق على المنزل، مؤكدًا أن برامج المرأة هي من ساهمت في نشر هذه الحالة. وقال في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا متزوج من 84 عامًا وأتولى كافة مصاريف منزلي والجميع عليه أن يمشي على مستواي، لأننا تربينا على ذلك ونحن الصعايدة تربينا على أنه لا يجوز لسيدة أن تنفق على المنزل”. وأضاف: “ابنتي عند زواجها حذرتها على منزلها أو أن تحسس زوجها بأنها تمن عليه لأننا تربينا على أن تحترم الست زوجها وتقدره ولكن اليوم السيدات يسخرون من أزواجهم ويتطالون عليه بفيديوهات وكوميكس”.

وشن هجومًا حادًا على الإعلامية رضوى الشربيني قائلًا: “واحدة مدعية أول مرة نشوفها، اسمها رضوى الشربيني، بتقدم برنامج “هي وبس”، دي بتهدم كيان الأسر المصرية، ومش بتخلي البيت قائم على دعائم سليمة، بتعملوا حرب أهلية بين الرجال والسيدات”. وتابع: “إنتي ست فشلتي في جوازك، وإنتي أكيد السبب، وإنتي لو زوجتي كنت طلقتك من تاني يوم، فأنا لا أتحمل واحدة ست تتكلم بالشكل ده، أنا لا أشاهد برنامجها، وكل الستات بقت قوية بسببها، وتعمل كوميك وبتسخر من الرجالة وتحملوا نسب الطلاق”. وواصل: “مفيش راجل يقدر يتحمل واحدة ست بتطلع تقلل من قيمته وتهزأه”، مضيفًا: “عايزين مجتمع يقام على إيه، إن الراجل يكون محل سخرية الست؟ هو ده اللي خدناه من مواقع التواصل الاجتماعي، والله عيب إنتم بتهدوا كيان المجتمع المصري، وتطلع تقولك إحنا مظاليم”. وأنهى كلامه قائلًا: “حرام عليكوا متهدوش المجتمع، إنتوا اللي بتهدوا الأسرة بين الرجل والمرأة، وهو ما يزيد من نسبة الطلاق، كنا زمان بنشوف برامج للمرأة توعيها وترشدها لإصلاح وتربية النشأ، لا الهدم منها”.