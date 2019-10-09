شاهد.. نجوم الفن في جنازة الراحل طلعت زكريا

شيع جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا، بعد صلاة الظهر، من مسجد "العمري اللبان" في حي العطارين بمدينة الإسكندرية، وحضر الجنازة جمهوره ومحبيه وأفراد أسرته، وعدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانأشرف زكي نقيب الفنانين، والفنان أحمد رزق.
يشار إلى أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 58 عامًا، بعد وعكة صحية أصابته ونقل على إثرها إلى المستشفى.
يذكر أن أخر أعمال طلعت زكريا فيلم كوميدي بعنوان "بعد الخميس"، وكان قد انتهى منذ فترة من تصويره، والفيلم إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر.
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