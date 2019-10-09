ننشر عروض البيت الفني للمسرح الليلة وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة علي مسارح الدولة المختلفة، لليوم الأربعاء 9 أكتوبر، منها عرض "بيت الأشباح" على خشبة مسرح العائم الصغير بالمنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولي لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك" ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، وتباع التذاكر بسعر 20 جنيهًا.

ويُعرض على قصر الأمير طاز بالسيدة زينب، العرض المسرحي "صحينا يا سينا"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، من تأليف خميس عز العرب ومن إخراج عصام الشويخ، وعلى مسرح الحديقة الدولية، تقدم فقرات غنائية من أعضاء فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، في الساعة الثامنة مساءً.



كما يُعرض "قطط" على مسرح ميامي بوسط البلد، في الساعة السابعة مساءً، وتدور أحداثه حول فكرة

Advertisements

الاختلاف وقبول الآخر أيًّا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، وائل إبراهيم، مريم البحراوي، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبدالعزيز، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

يُعرض "أمر تكليف" على قصر ثقافة الفيوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودراماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك

العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.

وعلى مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، يُعرض "ولاد البلد" في تمام الساعة ١٢ ظهرًا، ويتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.

وأخيرًا يُعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، احتفالية "يوم النصر"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهي احتفالية تقدم خصيصًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى و إخراج إسلام عبدالشفيع.