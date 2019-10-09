شاهد.. هنا الزاهد ناعية طلعت زكريا: أطيب خلق الله

نعت الفنانة هنا الزاهد زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة عبرت من خلالها عن افتقادها له وحزنها الشديد علي وفاته.

وطالبت جمهورها بالدعاء له وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كما نشرت هنا صورة من عقد قرانها ظهرت فيها وهي تحتضن الفنان الراحل، وعلقت قائلة:"دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين.. أنا فاتحة الصورة دي من بدري و عايزة أقولك إنك

ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله إنت ربيت ٣ بنات و كأنك أبوهم وأكتر".وتابعت: "انا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك. عمري مقولت أصلا تقريبًا بابا غير ليك. كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فكرة أول بيض أومليت و قولتلي اعملي مطعم بالهنا و الشفا" و اأديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني أطبخ.. كنت دايمًا تقولي إنت هتبقى حاجة كبيرة وكنت بتشجعني".



وأضافت هنا: "كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيط اليوم ده. أنا عمري محسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني. أنا مش مصدقة إني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع وأقولك قد إيه احنا بنحبك كلنا وأقولك إنك أعظم ممثل. أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف إني بحبك أوي كده. هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي. أرجو الدعاء".

يذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي عصر أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ58 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل علي إثرها إلي المستشفي.