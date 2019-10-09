الأحد.. "جدارية النصر" بأنامل أحفاد أبطال أكتوبر بمكتبة الحضارة الإسلامية

فى إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر المجيد، تقيم مكتبة الحضارة الإسلامية، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يومًا فنيًا لرسم جدارية تضم مجموعة من ملامح معركةالنصر، فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ١٣ أكتوبر الجارى، بمقر المكتبة بالقلعة تحت إشراف السيد صالح مدير المكتبة .
يأتى ذلك بمشاركة عدد من الطلبة الموهوبين، من المدارس التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، حيث ترسم الجدارية بأنامل أحفاد أبطال النصر، ومن وحى خيالهم لحرب أكتوبر، باستخدام القماش الأبيض والفرش وألوان البوية المتعددة، بحضور مشرف العلاقات العامة خالد يوسف، ومشرف الأنشطة الفنية عمر الشيباوى .
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