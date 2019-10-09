السعودي عبدالحميد العوام يودع أسرة فيلم "ريما"

أنهى الممثل السعودي عبدالحميد العوام تصوير أحدث أعماله السينمائية في مصر من خلال مشاركته في فيلم ريما.

الفيلم بطولة: مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، منتج فني/ مدحت لبيب، تصوير/ أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف/ أحمد أنور ومن إخراج/ معتز حسام.

وقد صرح الفنان عبدالحميد العوام: أنه يقوم بلعب دور رجل أعمال خليجي

يحاول إتمام صفقة مع رجل أعمال يدعى "صبري" - والذي يجسد شخصيته الفنان فراس سعيد- بينما رجل الأعمال الآخر "نجيب" - والذي يجسد شخصيته الفنان محمد ثروت- يحاول إفشالها لسبب ما.

وأضاف العوام:أنا سعيد بهذه التجربة الأولى لي مع شركة "ميكرز" في فيلم إثارة وتشويق خاصة وأنا معظم أعمالي السعودية تنتمي إلى نوعية الكوميديا.

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الجدير بالذكر أن عبدالحميد العوام هو ممثل ومنتج سعودي، دخل مجال الفن عام 2003، وكانت أول أعماله مسلسل (طاش ما طاش) عام 2004، ليشارك بعدها في العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية منها (من أول السطر، زيرو فور).

وفي سياق آخر تقدم المنتج عمرو طنطاوي بخالص العزاء في وفاة المونتير الشاب محمد نبيل والذي عمل معه في فيلمه الأول "يوم العرض" وكان يشارك في مونتاج فيلم ريما أيضًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.