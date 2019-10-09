شاهدوا.. لحظة خروج جثمان طلعت زكريا من المستشفى لدفنه في الإسكندرية

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - لحظة خروج جثمان طلعت زكريا من المستشفى لدفنه في الإسكندرية . حضر عدد من الفنانين لحظة خروج الجثمان من المستشفى بينهم أحمد فهمي وهنا الزاهد ونهال عنبر.

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